Stop alle parenze della Madonna dell’Arco non autorizzate ad Afragola a Pasqua 2026: c’è l’ordinanza

Una processione della Madonna dell’Arco / Immagine di repertorio

Stop alle processioni delle paranze della Madonna dell'Arco non autorizzate ad Afragola, in provincia di Napoli. Il Comune ha pubblicato l'ordinanza che vieta le manifestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dagli enti preposti ed impone di terminare gli eventi entro le ore 20. Negli scorsi anni, infatti, si era assistito ad un dilagare di processioni della Madonna dell'Arco irregolari, con camion con altoparlanti fino a tarda notte e paranze di motorini in strada, esibizioni che poco hanno a che vedere con la cerimonia religiosa di devozione tradizionale alla Madonna dell'Arco.

La durata dell'ordinanza ad Afragola

L'ordinanza è stata firmata dal Comandante della Polizia Locale di Afragola, il Colonnello Antonio Piricelli, ed è la numero 69 del 2026. Il provvedimento è in vigore dal 23 marzo e fino a nuova disposizione, ma durerà probabilmente per tutto il periodo pasquale. Il dispositivo dispone che è "fatto assoluto divieto a tutte le associazioni, comitati, paranze e circoli di organizzare e svolgere eventi o manifestazioni sulla pubblica via senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia”.

"Ogni anno nel mese di marzo – si legge nell'ordinanza – durante le Festività Pasquali, Lunedì in Albis, e la domenica successiva è consuetudine da parte di alcune associazioni organizzare eventi e/o manifestazioni in area pubblica in onore della S.S. Maria dell’Arco. Tali eventi richiamano la presenza sul territorio di un considerevole numero di persone, numerosi veicoli, e soprattutto l’uso ad alto volume della musica. Lo scorso anno è stata inoltrata a tutte le associazioni, comitati, paranze e circoli la nota protocollo 17795/2025 del 26.03.2025 con la quale sono state disciplinate le modalità ed i tempi per organizzare eventi o manifestazioni sul territorio".

"Considerato che, ad eccezione degli eventi o manifestazioni organizzate dall’Ente, delle messe e delle processioni Religiose, le altre sono di carattere privato". E che "ogni evento o manifestazione richiama la presenza di numerose persone ed è necessario adottare tutti i provvedimenti finalizzati a tutelare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità dei partecipanti e sospendere temporaneamente il traffico veicolare nei luoghi teatro dell’evento".

Da qui, l'ordinanza del 2026, "a far data dal giorno 23 marzo 2026 e fino a nuova diversa disposizione", che dispone:

Assoluto divieto a tutte le associazioni, comitati, paranze e circoli di organizzare e svolgere eventi o manifestazioni sulla pubblica via, del territorio del Comune di Afragola, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;

Obbligo agli organizzatori degli eventi di terminare tutte le manifestazioni autorizzate entro e non oltre le ore 20.00 del giorno stesso.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia ed il deferimento all’Autorità Giudiziaria.