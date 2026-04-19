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Il calciatore del Napoli Antonio Vergara a San Gregorio Armeno: gli regalano un corno portafortuna

Il talento del Napoli, classe 2003, durante una visita a San Gregorio Armeno, la strada dei presepi, ha ricevuto in dono un corno rosso portafortuna dall’artigiano Genny Di Virgilio.
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A cura di Valerio Papadia
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Una giornata di relax, nonostante il momento sportivo non proprio esaltante, quella che il giovane calciatore del Napoli Antonio Vergara si è concesso oggi, domenica 19 aprile, per le strade del centro storico della città. Il talento partenopeo classe 2003, prodotto della giovanili del Napoli, che ha esordito in prima squadra e in Serie A soltanto nel 2025, è fermo per un infortunio e, nel pomeriggio di ieri, non è sceso in campo nella partita casalinga disputata ieri pomeriggio e persa dal Napoli contro la Lazio.

Così, oggi, Vergara ha deciso di perdersi per le strade del centro e si è ritrovato a San Gregorio Armeno, strada famosa per l'arte presepiale. Qui, il giovane calciatore ha fatto visita alle storiche botteghe degli artigiani, tra cui quella di Genny Di Virgilio, che ha fatto dono a Vergara di un corno rosso "collaudato", di quelli che, nella tradizione napoletana, sono considerati dei portafortuna. È stato proprio l'artigiano di San Gregorio Armeno, sui suoi profili social, a pubblicare le foto che lo ritraggono mentre fa dono a Vergara del corno rosso.

Secondo la tradizione partenopea, infatti, per essere "collaudato" e dunque assolvere a pieno alla sua funzione di portafortuna, il corno rosso deve avere delle caratteristiche precise. Innanzitutto, come ha fatto Di Virgilio, deve essere regalato; deve poi essere rigorosamente fatto a mano, leggermente storto, appuntito e deve pungere il palmo sinistro della persona che lo riceve affinché possa essere "attivato".

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