A Napoli pranzo di Natale per i senza fissa dimora: attese 800 persone alla Mostra d’Oltremare Il pranzo di Natale per i senza fissa dimora della città si terrà domani, venerdì 23 dicembre, alla Mostra d’Oltremare, dopo tre anni di stop dovuti alla pandemia.

A cura di Valerio Papadia

Dopo tre anni di stop dovuti alla pandemia di Covid-19, a Napoli torna il consueto pranzo solidale di Natale organizzato dal Comune per i senza fissa dimora della città. L'evento si terrà domani, venerdì 23 dicembre – il giorno della cosiddetta "antivigilia" – a partire dalle ore 11.30, alla Mostra d'Oltremare, il grande complesso fieristico che sorge a Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli. Secondo l'amministrazione comunale, saranno circa 800 le persone che prenderanno parte al pranzo.

"Il pranzo è offerto dall'Assessorato al Welfare che ha coordinato con gli uffici e lo staff un evento a cui tengo particolarmente offrire una giornata di festa, con il cibo della tradizione, che possa fare distrarre per qualche ora i nostri fratelli più sfortunati dalle loro difficoltà, economiche e familiari, di solitudine. Per questo ringrazio quanti ci hanno dato una mano senza risparmiarsi con impegno e generosità comprendendo che stare da una parte o dall'altra a volte è solo, o anche, una questione di fortuna" ha sottolineato l'assessore al Welfare del Comune di Napoli Luca Trapanese.

Oltre che dall'assessorato al Welfare, il pranzo solidale è offerto dall'assessorato al Turismo, in collaborazione con: la Mostra d'Oltremare, che ha messo a disposizione gli spazi; il Caan di Volla, che ha offerto frutta, acqua e dolci; l'assessorato alla Legalità, che ha pensato alla sicurezza, con la presenza della Polizia Municipale in loco; l'assessorato ai Trasporti, dal momento che Anm ha messo a disposizione dei senzatetto biglietti gratuiti per raggiungere la Mostra; l'assessorato alle Politiche Giovanili con i ragazzi dei centri giovanili del Comune di Napoli che aiuteranno nella distribuzione dei pasti agli ospiti; l'assessorato all'Ambiente, visto che il personale Asia si occuperà di tenere puliti gli ambienti.