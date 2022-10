Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli centro vietato ai bus turistici a Natale, protesta degli autisti: “Vogliamo entrare nel Porto” Assoturismo e Confesercenti: “Il piano anticipato di un mese al 5 novembre. Nessuna comunicazione dal Comune, l’abbiamo saputo la settimana scorsa”.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Il piano traffico di Natale del Comune a Napoli che parte il 6 novembre è stato comunicato con poco preavviso. Solo una settimana di tempo è troppo poco. Così si danneggia il turismo. Chiedono di poter arrivare con i bus turistici fino al Porto di Napoli, almeno nel weekend, facendoli arrivare direttamente dall'autostrada. È stato fatto per la Marcia della Pace, perché non si può fare anche a Natale?". A protestare è Gennaro Lametta, coordinatore di Assoturismo/Confesercenti, l'associazione di categoria dei bus privati, che chiedono correttivi al Comune sul nuovo piano di viabilità per le feste natalizie che partirà il 5 novembre e durerà fino all’8 gennaio 2023. "Non si possono comunicare restrizioni una settimana prima. La programmazione nel turismo è fondamentale , ma anche il rispetto per il turista e per le categorie della filiera. Ne stiamo parlando da quando si è insediata questa nuova amministrazione e fino all’altro ieri nessuno ci aveva paventato la possibilità di anticipare di un mese le restrizioni".

Confesercenti e Assoturismo: "Il piano anticipato di un mese. Subito correttivi"

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, infatti, si ripropone il tema dell'aumento del traffico cittadino dovuto all'arrivo di decine di migliaia di visitatori che, con varie modalità di trasporto, arriveranno in città per ammirare il nostro inestimabile patrimonio. Particolare attenzione c'è per i flussi turistici che arriveranno a mezzo di Bus turistici. Le proposte di correttivi sono arrivate in una lettera firmata dal presidente Confesercenti Napoli, Vincenzo Schiavo, e dai coordinatori di Assoturismo/Confesercenti Roberto Pagnotta, Marco Bottiglieri e Gennaro Lametta e indirizzata agli assessori alla Viabilità, Edoardo Cosenza, e al Turismo, Teresa Armato:

Il Piano Bus Natalizio messo in atto lo scorso anno dopo le richieste di modifiche da noi avanzate è risultato accettabile tranne nella parte riguardante la circolazione nei giorni festivi e prefestivi. La nostra perplessità resta sull’obbligo, in tali giornate, di non poter arrivare nei pressi dei luoghi di interesse e di arrestare gli autobus alle porte della città per poi far utilizzare, ai turisti arrivati, metropolitane e autobus già in uso per l’utenza cittadina.

un provvedimento troppo drastico, soprattutto per la sicurezza dei passeggeri trasportati. Nello stile Confesercenti, non siamo qui ad esprimere solo il nostro dissenso ma, proponiamo una soluzione ai problemi in quell’ottica di continua collaborazione con le istituzioni che da sempre ci contraddistingue. Secondo la nostra visione, la soluzione, per combinare la salvaguardia della nostra preziosa risorsa ed evitare l’aumento del traffico con la presenza degli autobus sulle principali arterie della città, potrebbe essere l’apertura (controllata) del porto da varco Bausan per autobus e far scendere i turisti al varco Pisacane.

