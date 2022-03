Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli 253 bus elettrici e 3 depositi di ricarica. Nuova flotta green Anm contro il caro benzina I primi 67 entro il 2023. Sostituiranno l’attuale flotta a diesel. L’Anm invia il piano al Ministero. Ogni bus elettrico costerà 450mila euro. Fondi dal Pnrr.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli circoleranno solo bus elettrici nei prossimi anni. L’Anm prevede di comprare 253 mezzi nuovi entro il 2026, i primi 67 arriveranno entro la fine dell’anno prossimo. Pullman lunghi 12 metri, di ultima generazione, con tutti i comfort, che costeranno 450mila euro circa ciascuno. In pochi anni andranno ad aggiungersi e, poi, a sostituire progressivamente tutta la flotta autobus che attualmente è di circa 200 mezzi attivi ogni giorno. Per le ricariche ci saranno tre depositi dotati di colonnine, distribuiti nella città. È la svolta green dell’Anm, l'azienda della mobilità di proprietà del Comune di Napoli, per un trasporto pubblico sempre più ecologico, meno inquinante e impattante sull’ambiente. Con l'obiettivo di ridurre lo smog in città, ma anche di contrastare gli effetti del caro benzina, con l’aumento del costo dei carburanti, tra i quali anche diesel, metano e gpl, legato alla crisi economica post-Covid19 e alla guerra in Ucraina.

Anm, nuova flotta di bus elettrici e 3 depositi con ricarica

Il piano dell’Anm prevede quindi l’acquisto di 67 nuovi autobus elettrici entro la fine del 2023. Sono inseriti nella proposta PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, inviata al Ministero delle Infrastrutture, e che prevede in totale 253 autobus elettrici e 3 depositi infrastrutturali con sistemi di ricarica entro la fine del 2026. Mediamente ogni autobus elettrico di 12 metri costa circa 450 mila euro. La somma totale per acquistare i nuovi bus quindi è considerevole e supera i 100 milioni di euro. Al momento non c’è ancora il bando pubblico, che sarà predisposto non appena arriverà l’ok da Roma. Il piano della nuova flotta dovrebbe essere ultimato entro il 2030.

Il Comune e l'Anm accelerano per trasformare Napoli in una smart city. L'obiettivo è realizzare anche un centinaio di colonnine per le ricariche delle auto elettriche all'interno dei parcheggi dell'Anm, come il Brin, entro la fine di quest'anno. Altre 200 colonnine, circa, saranno poi installate in diversi punti della città. Ogni colonnina avrà 2 punti di ricarica, come una sorta di pompa di benzina.

