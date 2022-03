Quanto costa la benzina a Napoli e in Campania: i prezzi aggiornati con gli aumenti Quanto costa la benzina oggi e dove costa di meno sono le domande che più si pongono gli automobilisti nel corso di queste settimane. Motivo? L’impennata del costo dei carburanti.

«Quanto costa la benzina oggi?» è una delle domande quasi ossessive di quest'inizio di 2022. Il motivo è facile da capire: il costo del carburante è andato via via aumentando nel corso degli ultimi mesi, subendo una impennata chiara e drammatica a partire dall'inizio del conflitto in Ucraina e ancor più dopo le sanzioni dell'Europa alla Russia.

L'aumento del costo del carburante (benzina super, diesel, gas e così via) impatta su tanti aspetti della vita. Gli spostamenti sono necessari per il trasporto delle persone ma anche per quello delle merci, in primis i generi alimentari e le materie prime. Dunque più costa la benzina, maggiori sono ad esempio i prezzi da pagare per l'acquisto del cibo, in particolare frutta, verdura, surgelati, latticini, tutte merci deperibili e che vanno trasportate giornalmente e rapidamente. Visto il complicato scenario internazionale, il portale Facile.it stima che il conto potrebbe essere addirittura più salato nei prossimi mesi; considerando i prezzi attuali, un automobilista italiano potrebbe arrivare a spendere, in un anno, oltre 1.750 euro per fare il pieno ad un'auto a benzina e più di 1.560 euro per una a diesel, vale a dire circa il 20% in più rispetto al 2021.

Dove costa meno la benzina a Napoli e in Campania

Ovviamente l'altra domanda che molti si fanno è: dove la benzina costa meno? Vero è che i prezzi base sono stabiliti dalle compagnie petrolifere, tuttavia c'è una oscillazione a volte anche rilevante da un'area di servizio all'altra. Pesano sul prezzo del carburante alla pompa anche le accise di Stato, imposte indirette applicata sulla fabbricazione o sulla vendita di alcuni prodotti, tra cui rientra, appunto, anche il carburante. Al momento trovare una pompa di benzina in Campania che venda la benzina a meno di 2 euro al litro è praticamente impossibile.

Benzina in Campania: i prezzi aggiornati

Un valido osservatorio da utilizzare per capire dove costa meno il carburante al litro è sicuramente Osservaprezzi carburanti. Si tratta di un sito gestito dal ministero dello Sviluppo economico. A cosa serve? Presto detto:

permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori dei punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

In Italia è obbligatorio per i gestori di tutti gli impianti di distribuzione di carburante, comunicare al Mise i prezzi praticati per tutte le tipologie di carburanti (benzina, gasolio, gpl e metano, compreso quello proveniente da rigassificazione L-GNC e quello erogato in forma liquida GNL) e per tutte le forme di vendita (con priorità per la modalità self service, se attiva durante l'intero orario di apertura).

La lista dei prezzi della benzina a Napoli e in Campania

Consultando Osservaprezzi carburanti emergono dati che danno l'idea dell'enorme rincaro dei prezzi: quasi sempre superiori a 2 euro. In Irpinia si arriva a 2,294 euro/litro; in zona Vallata (Avellino) a 2,419. Provincia di Salerno carissima: Alfaterna, Nocera benzina super a 2,499 euro/litro. A Scafati siamo sui 2,329. A Napoli città con picco ad Agnano 2,455. Tuttavia quasi nessuno è sotto i due euro. In provincia di Napoli: oi ci sono i picchi: Cercola (2,329) e Frattamaggiore 2,499. Nel Casertano a Casagiove 2,349 euro al litro.