Benzina a Napoli, taglio dei prezzi: code ai distributori Comincia a calare il prezzo della benzina, effetto del decreto Energia del Governo Draghi: da oggi pomeriggio code di automobilisti ai distributori.

A cura di Nico Falco

Cominciano a calare i prezzi del carburante in seguito al decreto Energia del Governo Draghi. Il taglio dei prezzi è scattato oggi, la fotografia a corredo dell'articolo è di questa sera, 22 marzo, e mostra i prezzi praticati per diesel, senza piombo e gpl da diversi distributori di Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, ma gradualmente i prezzi stanno scendendo in tutta la Campania (e riguardano, naturalmente, anche gpl, metano e diesel).

Il decreto ministeriale e il decreto legge con le "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" sono stati pubblicati nella notte in Gazzetta ufficiale e sono quindi ufficialmente in vigore da oggi; i due provvedimenti comportano un taglio delle accise previsto di 25 centesimi, ai quali si aggiunge l'Iva al 22%, per uno sconto totale di 30,5 centesimi. Per un pieno, stimato in 50 litri di carburante, il risparmio sarà quindi di circa 15 euro in media.

Inevitabili davanti ai distributori le file di automobilisti, che nei giorni scorsi hanno dovuto fare rifornimento pagando ben oltre i due euro, e in molti casi anche fino a due euro e mezzo e oltre, per un litro di benzina; emblematici i rincari che erano stati registrati sui prezzi del metano, che in varie zone aveva raggiunto il prezzo di 4 euro al litro (con picchi di 5 euro al litro). Lunghe code si sono formate a partire dalle 14, orario in cui, spiega un benzinaio a Fanpage.it, è arrivata la direttiva a livello nazionale di ridurre il prezzo praticato; la calca c'è stata per tutto il pomeriggio..

Nei giorni scorsi, inoltre, come anticipato da Fanpage.it, erano stati avviati i controlli della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli per accertare eventuali speculazioni sul prezzo del carburante; il piano strategico delle Fiamme Gialle prevedeva anche l'intensificazione al contrasto al fenomeno del contrabbando e alle truffe effettuate manomettendo i distributori o alterando il carburante.