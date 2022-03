Partiti i controlli della Finanza. E il prezzo della benzina a Napoli inizia a calare Coi controlli della Guardia di Finanza molti distributori di benzina che speculavano sul costo del carburante hanno fatto calare il prezzo al litro.

A cura di Redazione Napoli

Sono iniziati i controlli della Guardia di Finanza sui distributori di carburante a Napoli e provincia: come anticipato da Fanpage.it le fiamme gialle cercheranno casi eclatanti di speculazioni sui rincari, purtroppo causati dalla congiuntura internazionale, sul costo di benzina super, diesel e gasolio. Ma un primissimo effetto è già stato raggiunto: stando a quanto raccontato da molti automobilisti il prezzo alla pompa in zone in cui era schizzato alle stelle (ovvero sfiorando e in clamorosi casi superando i 2,5 euro al litro) sta lentamente calando.

Lunedì scorso anche i consumatori si erano mossi: il Codacons aveva consegnato una serie di esposti alle magistrature chiedendo di avviare indagini sul territorio volte a verificare eventuali speculazioni su benzina e gasolio che hanno determinato l’abnorme aumento dei prezzi alla pompa delle ultime settimane.Al momento, spiega l'associazione fra le varie inchieste conoscitive che si annoverano, in molte città italiani c'è la Guardia di Finanza partenopea che sta avviando «verifiche sui listini dei carburanti».

Il decreto energia del governo

È di ieri la notizia del decreto Energia approvato dal governo Draghi che taglierà, fino al 30 aprile, 25 centesimi su ogni litro di carburante. Previsto anche quello che è stato sommariamente definito Bonus benzina di 200 euro ma che in realtà è una misura per rendere esentasse i buoni benzina: