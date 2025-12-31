A Capodanno aumentano i pedaggi delle autostrade, record per la Napoli-Pompei-Salerno: costerà quasi il 2% in più

Domani, 1° gennaio, inizia il 2026 e, con esso, arriva una brutta sorpresa per gli automobilisti di tutta Italia: a partire proprio da domani, infatti, i pedaggi delle autostrada aumenteranno dell'1,5%, come deciso dalla Corte Costituzionale per adeguare i prezzi all'inflazione. La sorpresa più brutta, però, arriverà per gli automobilisti in Campania, dal momento che l'aumento più significativo si registrerà sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, asse viario che collega il capoluogo campano all'area Vesuviana e alla Costiera Amalfitana. Qui, l'incremento di prezzo sarà superiore alla media nazionale: il pedaggio aumenterà dell'1,925%.

Probabile aumento anche per la Tangenziale di Napoli

Oltre a quello della Napoli-Pompei-Salerno, sembra ormai molto probabile – ma manca ancora l'ufficialità del Ministero dei Trasporti – anche l'aumento del pedaggio sulla Tangenziale di Napoli, che, calcolando l'adeguamento dell'1,5% sancito dalla Corte Costituzionale, potrebbe arrivare a costare 1,05 euro.

"A partire dal primo gennaio 2026 il pedaggio della tangenziale potrebbe arrivare a 1,05 euro. L'aumento per la strada napoletana, allo stato attuale, non è ancora ufficiale, potrà essere confermato solo nelle prossime ore dal Ministero dei Trasporti che ha già annunciato una maggiorazione per tutte le autostrade nazionali pari all'1,5%. La Tangenziale di Napoli è l'unico asse viario autostradale in Europa interno a una città che è a pagamento" ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli, commentando la notizia.