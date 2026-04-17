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In carcere per quasi un anno per una rapina mai commessa: 24enne assolto a Napoli

Nel corso del processo è stato dimostrato che l’imputato conosceva la presunta vittima e che non c’è mai stata alcuna rapina.
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A cura di Valerio Papadia
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In carcere per quasi un anno, da innocente, per una rapina in realtà mai compiuta. Questa la storia che viene da Napoli e che ha come protagonista Zakaria Bourial, 24enne originario del Marocco, che è stato assolto con formula piena del Tribunale di Napoli poiché "il fatto non sussiste" e immediatamente scarcerato, come detto, dopo quasi un anno di detenzione. Il 24enne era stato arrestato e poi recluso nel giugno del 2025, in quanto riconosciuto quale autore della rapina di un cellulare in via Alessandro Poerio, tra Porta Capuana e piazza Garibaldi, nel cuore di Napoli, dalla presunta vittima, che aveva di essere stato spintonato, bloccato e poi rapinato dal 24enne.

Durante il processo, però, è emersa una versione differente dell'accaduto. L'imputato, assistito dall'avvocato Gennaro Caracciolo, non solo è riuscito a dimostrare di conoscere da tempo la presunta vittima, ma anche di averla aiutata a risolvere un problema che aveva con sua moglie. Proprio per la risoluzione di tale problema, il 24enne aveva richiesto all'altro uomo il pagamento di una somma in denaro, mai corrisposta; così, il 24enne si era impossessato del cellulare della presunta vittima. Determinante per il pronunciamento del Tribunale è stato anche il saluto affettuoso che la persona offesa ha rivolto all'imputato e che ha convinto il giudice dell'inattendibilità della presunta vittima e dell'innocenza del 24enne.

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