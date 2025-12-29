Il pedaggio sulla Tangenziale di Napoli potrebbe costare 1,05 euro dal 1° gennaio 2026

Brutta notizia per gli automobilisti a partire dal nuovo anno: dal 1° gennaio 2026, infatti, le tariffe dei pedaggi autostradali aumenteranno dell'1,5%, stando a quanto deciso dalla Corte Costituzionale per effetto dell'adeguamento all'inflazione. Tra le strade che potrebbero essere interessate dall'aumento del pedaggio, anche se manca ancora l'ufficialità del Ministero dei Trasporti, rientra anche la Tangenziale di Napoli: il pedaggio sulla strada a scorrimento veloce che mette in collegamento tutto il capoluogo campano, dunque, tra pochi giorni potrebbe costare 1,05 euro.

Borrelli (AVS): "Ennesimo balzello ingiusto"

A commentare duramente il possibile aumento del pedaggio della Tangenziale di Napoli è arrivato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha dichiarato: "A partire dal primo gennaio 2026 il pedaggio della tangenziale potrebbe arrivare a 1,05 euro. L'aumento per la strada napoletana, allo stato attuale, non è ancora ufficiale, potrà essere confermato solo nelle prossime ore dal Ministero dei Trasporti che ha già annunciato una maggiorazione per tutte le autostrade nazionali pari all'1,5%. La Tangenziale di Napoli è l'unico asse viario autostradale in Europa interno a una città che è a pagamento".

"La Corte Costituzionale aveva chiesto al ministero competente di intervenire in tempo se avesse voluto evitare questi aumenti – ha detto ancora il deputato Borrelli -. Ovviamente il ministro Salvini se n'è fregato. Il risultato è l'ennesimo balzello per gli italiani e in particolare il Sud e i napoletani".