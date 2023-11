A Bacoli il “Giardino incantato” per il Natale 2023: tornano le Luci d’Artista in Villa Comunale

Anche per questo Natale 2023 Bacoli si conferma una delle città più attente alle luminarie e agli addobbi: anche quest'anno, infatti, sono tornate le Luci d'Artista nella suggestiva Villa Comunale della città flegrea, affacciata sul Lago Miseno. Le luminarie sono state accese nelle scorse ore, dando vita al "Giardino incantato" che percorre tutta la Villa Comunale e che, già negli scorsi anni, è diventato un punto di riferimento per i bacolesi e non solo: sono tanti, infatti, i turisti che arrivano a Bacoli durante le festività natalizie per perdersi ad ammirare le sue Luci d'Artista.

Sui social, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, ha condiviso il momento dell'accensione della luminarie, pubblicando alcune foto del "Giardino incantato". Ecco il commento del primo cittadino:

Sono bellissime! È impressionante il numero di persone che ha raggiunto la Villa Comunale per l’accensione delle Luci d’Artista. Bacoli è in festa. Piena di turisti, di famiglie, di bimbi felici. Una gioia di popolo. La notte dei bambini. Sono davvero tanti i pupazzi, le installazioni e le luminarie di Natale che stanno facendo brillare il parco pubblico affacciato sul lago Miseno. Una grande opportunità turistica per la nostra città. Un appuntamento imperdibile, che si ripete ogni anno. Atteso da centinaia di migliaia di persone. Guardate quanto è bello

Un orgoglio per la comunità bacolese e flegrea. Le luminarie più belle di sempre nella nostra città. Portateci i vostri bambini. Venite a rilassarvi. Godete della meraviglia del Natale, in uno dei luoghi più belli del mondo. Così dimostriamo che a Bacoli è possibile vivere di turismo, tutto l’anno. Per il mare, per l’archeologia, per i siti culturali, per il cibo. Ed anche per la magia delle Luci d’Artista. Insieme, facciamo risplendere la nostra terra. Un passo alla volta