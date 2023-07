Video di

Maltempo oggi a Milano, violento temporale durante la notte: molti i danni in tutta la Lombardia Un violento temporale si è abbattuto durante la notte di martedì 25 luglio su tutta la Lombardia: a Brescia ha causato il cedimento di un albero che ha ucciso una ragazza in campo scout, a Milano ha provocato forti danni alla circolazione dei mezzi pubblici e delle auto.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Continua anche oggi il maltempo a Milano e in tutta la Lombardia. Dopo un violento temporale nel corso della notte di martedì 25 luglio, che ha causato molti danni e a Monza ha anche fatto cadere un albero su un'auto con a bordo un papà con la sua bimba, sono previste ulteriori precipitazioni nel corso della mattinata e in serata. Intanto sono ancora molte le strade allagate e i vigili del fuoco sono impegnati in diversi interventi di soccorso. A Brescia un albero, caduto a causa della pioggia, ha ucciso una ragazza di 16 anni.

Il temporale alle 4 del mattino di oggi

Dopo il violento temporale iniziato alle ore 14 di ieri lunedì 24 luglio, che ha causato anche la morte di una donna di 58 anni, e un altro nubifragio nel corso della serata, nel corso della notte di oggi martedì 25 luglio una vera e propria tempesta si è abbattuta su Milano, svegliando gran parte della popolazione. Erano, infatti, le 4 del mattino quando ha iniziato a piovere, grandinare, con forti lampi e fulmini. È uno dei rari casi in cui tre eventi atmosferici così importanti si sono susseguiti a una distanza di tempo così ravvicinati, avvenendo tutti nell'arco di neanche 24 ore.

Molti sono i danni dell'ultimo violento temporale avvenuto durante la notte. Li segnala sul suo profilo Facebook l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano: "Temporale molto forte alle 4.00. Pioggia di circa 30mm/h con punta massima 39mm/h in piazza Sicilia. Ora passato completamente. Molti danni, alberi caduti, allagamenti, danneggiamenti a tetti. Impegno massimo di Vvf e sistema Protezione civile, affaticato da un intenso lavoro continuo da venerdì", scrive Marco Granelli.

La previsioni per martedì 25 luglio

Secondo le previsioni meteo, dovrebbe ricominciare a piovere nel corso della mattina di oggi martedì 25 luglio: in particolare le precipitazioni dovrebbero concentrarsi dalle ore 8 alle ore 11. Il pomeriggio dovrebbe, invece, essere soleggiato fino al tramontano. Durante la serata, però, sono previste altre abbondanti precipitazioni a partire dalle ore 23. La Regione Lombardia ha, infatti, diramato l'allerta arancione per tutte le 24 ore. Più tardi saranno comunicati i bollettini delle giornate di domani.

Intanto continuano i disagi in tutta la città a causa delle strade allegate, degli alberi caduti che bloccano la circolazione delle auto e soprattutto dei mezzi pubblici. L'atm comunica, infatti, che "Filobus e autobus hanno forti ritardi e deviazioni. Il servizio tram è al momento molto ridotto. Le metropolitane sono aperte". Anche se per Linea 1 "i treni saltano la stazione di Inganni a causa della strada allagata". Sul loro profilo Twitter è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale.