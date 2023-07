Christian e Chiara muoiono a 19 anni in un incidente stradale a Varese a causa delle forti piogge Christian e Chiara Celato erano a bordo della loro auto quando, forse il maltempo della serata di ieri, sono andati in testa coda in tangenziale e si sono scontrati contro un furgone.

A cura di Giorgia Venturini

Christian Pallaro, 19 anni di Brenno, e Chiara Celato, sua coetanea di Varese

Un ragazzo e una ragazza di 19 anni sono morti mentre erano a bordo della loro auto nella serata di ieri lunedì 24 luglio sulla tangenziale Nordest, all'altezza di Varese. Ancora da chiarire tutta la dinamica, ma tra le ipotesi anche quella che l'auto sia andata in testa coda a causa delle pessime condizioni per il maltempo e poi si sia impattata frontalmente con un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese che hanno estratto i feriti dall'abitacolo dell'utilitaria ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare.

Le vittime sono Christian Pallaro, 19 anni di Brenno, e Chiara Celato, sua coetanea di Varese: i due ragazzi erano fidanzati e nella serata di ieri erano a bordo insieme su una Fiat 500.