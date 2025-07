È Michele Mambrini, il motociclista morto in uno scontro con un trattore

(immagine di repertorio)

Si chiamava Michele Mambrini, l'uomo di 53 anni che è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 49 nel territorio di Pegognaga, comune che si trova in provincia di Mantova. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. I carabinieri sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio si è verificato poco dopo le 10. Il 53enne si trovava in sella alla sua motocicletta, una Yamaha, quando si è scontrato frontalmente contro un trattore. L'impatto è stato molto violento. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un elicottero.

Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate. Sotto shock l'agricoltore che guidava il trattore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Gonzaga e i vigili del fuoco. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Erano presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale per gestire i disagi alla viabilità.

Mambrini, nato a Verona, era residente a San Benedetto Po dove viveva con la compagna. Lascia, oltre lei, anche due figli.