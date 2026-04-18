Si ribalta con il trattore nel Mantovano, morto agricoltore 68enne: si chiamava Gilberto Bertazzi

È Gilberto Bertazzi il 68enne che ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato nel Mantovano. Bertazzi era un agricoltore della zona.

Trattore ribaltato – Immagine di repertorio

Si chiamava Gilberto Bertazzi l'uomo di 68 anni che questa mattina, sabato 18 aprile, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato nel Mantovano.

Sul posto dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 che, però, sono stati costretti a dichiarare il decesso del 68enne. Bertazzi era un agricoltore della zona.

La dinamica dell'incidente

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle 11:00 di questa mattina lungo la strada Bellina Sotto, nella periferia di Castel Goffredo, nell'Alto Mantovano quando – per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine – Bertazzi, agricoltore della zona, sarebbe rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando che improvvisamente si sarebbe ribaltato.

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A trovarlo tra i campi è stato il figlio, preoccupato per il mancato rientro del padre. L'uomo ha visto il trattore rovesciato in un fossato e sotto il mezzo ha notato il corpo del genitore, ormai privo di vita. Una volta ricevuto l'allarme alla centrale operativa, il personale del 118 ha inviato sul posto i soccorritori. Tuttavia, una volta giunti sul luogo dell'incidente, i medici e i paramedici non avrebbero potuto fare altro che constatare il decesso del sessantottenne per il quale non c'era più nulla che si potesse fare.

Sul luogo dell'incidente sono poi intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Castiglione delle Stiviere per eseguire tutti gli accertamenti di rito, necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare tutte le responsabilità del caso. Il mezzo è stato posto sotto sequestro, mentre la salma è stata trasferita alla camera mortuaria dell'ospedale di Mantova, a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'autopsia è prevista per domani.