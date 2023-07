Il concerto di Bruce Springsteen a Monza si farà nonostante il maltempo: l’annuncio del sindaco Il sindaco di Monza a Fanpage.it rassicura i fan: “Confermato il concerto di Bruce Springsteen stasera al parco”. Cosa prevedono gli esperti sul meteo di questa sera.

A cura di Giorgia Venturini

Oggi 25 luglio il prato della Gerascia a Monza ospiterà il concerto di Bruce Springsteen. Il parco è stato bersaglio degli ultimi giorni dei forti temporali che si sono abbattuti su tutta la regione: tanti gli alberi caduti e rami spezzati che ha richiesto notte e giorni di interventi.

Ma il concerto si farà. Lo conferma a Fanpage.it questa mattina il sindaco di Monza Paolo Pilotto: "Non rinviamo, ma non rinviare non vuol dire non essere attenti alla città. Ma da un lato lavorare per la città come abbiamo fatto in questi giorni incessantemente giorno e notte per dare sicurezza al 120mila residenti ma dall'altra parte dobbiamo occuparci anche delle 70mila persone che stanno per arrivare per il concerto. Sono due bisogno che dobbiamo considerare".

E poi conclude: "Dobbiamo affrontare tutto responsabilmente. Dobbiamo saper decidere: a volte il coraggio è cercare di capire quali sono i criteri di bilanciamento possibili".

Leggi anche Albero cade per il maltempo e uccide una donna: tragedia a Lissone

La preoccupazione degli ambientalisti

A sollevare tutti i dubbi del caso nei giorni scorsi sono stati anche gli ambientalisti: temono che il maltempo non garantisca la tenuta del terreno che ha già richiesto l'intervento nella zona dei vigili del fuoco. Così gli ambientalisti hanno chiesto al Comune più volte di ripensarci perché il concerto non farebbe altro che "aggravare una situazione già molto pesante per la fragilità del Parco e mettendo a rischio migliaia di persone". Dopo varie riunione per l'ordine e la sicurezza pubblica si è deciso di non rinviare l'evento che porterà a Monza migliaia di fan. Intanto continuano i lavori di rimozione di alberi e rami in zona: i giardini reali resteranno chiusi fino a mercoledì 26 luglio per permettere di ripristinare l'area dai danni del maltempo.

Come sarà il meteo per stasera

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato l'allerta arancione (rischio moderato) fino alle 14 di oggi martedì 25 luglio. L'attenzione è massima. Il maltempo degli scorsi giorni ha costretto l'amministrazione di Monza a chiedere lo stato di emergenza: il comune infatti già conta tetti di case scoperchiati, almeno 150 alberi caduti a terra, detriti per strada e grossi rami precipitati sulle automobili parcheggiate. Secondo gli esperti però oggi non sarebbero in arrivo temporali o nubifragi: il bel tempo dovrebbe essere garantito anche in serata.