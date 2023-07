Gli ambientalisti contro il concerto di Bruce Springsteen a Monza: “Il sindaco dica no” “C’è il rischio di caduta alberi”, denuncia il Comitato per il Parco di Monza. “L’arrivo di 70mila persone per il concerto di Springsteen non farebbe altro che aggiungere un danno a quelli causati dal nubifragio”. Ma non si ferma l’organizzazione dell’evento.

Per molti è l'appuntamento più atteso dell'anno intero, una di quelle occasioni che capitano di rado. Ma per gli ambientalisti il concerto di Bruce Springsteen previsto per martedì 25 luglio sul pratone della Gerascia, nel parco di Monza, non s'ha da fare. "C’è il rischio di caduta alberi o rami", le parole del Comitato per il Parco al sindaco di Monza Paolo Pilotto. "L'arrivo di 70mila persone non farebbe altro che aggiungere un danno ai danni causati dal nubifragio".

I danni del nubifragio a Monza e in Brianza

Un'ondata di maltempo, quella di venerdì scorso, che ha flagellato la Brianza e costretto l'amministrazione di Monza a chiedere lo stato di emergenza tra tetti di case scoperchiati, almeno 150 alberi caduti a terra, detriti per strada e grossi rami precipitati sulle automobili parcheggiate. Nonché a predisporre la chiusura del parco di Monza, che ancora oggi vede i cancelli serrati al pubblico: qui è crollata una delle querce secolari che abitavano lo spazio verde, alle spalle della Villa Reale, e si sono registrati vari danni al secolare patrimonio arboreo.

"Il parco è un ambiente fragile, non adatto per i concerti"

"Il nostro parco è un parco storico ed è un ambiente fragile. Lo provano i grandi danni subito in meno di un’ora di pioggia e vento", sempre il parere degli ambientalisti. "Dobbiamo pensare a salvaguardarlo, e in città ci sono aree che potrebbero essere molto più adatte ad ospitare grandi eventi, come lo stadio". Che però ha una capienza di posti ben differente, ovvero circa 15mila sedute.

Così, nonostante la chiusura del parco e l'allarme del Comitato, l'organizzazione dell'iniziativa avanza spedita. "Tutto procede come previsto", confermano infatti dalla produzione. Così come dall'amministrazione: “Ci sarà un po’ di pioggia, ma poca. Il palco è in allestimento, il concerto di Bruce Springsteen non sarà annullato", interviene infatti lo stesso sindaco, per rassicurare i fan. Con buona pace degli ambientalisti.