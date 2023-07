Chiude il parco di Monza per il maltempo, domani 23 luglio ancora allerta gialla in Lombardia Il parco di Monza è stato chiuso i visitatori in seguito ai temporali dei giorni scorsi. L’obiettivo è monitorare l’area dove sarà allestito il parco per il concerto di Bruce Springsteen del 25 luglio.

A cura di Enrico Spaccini

Il Comune di Monza ha chiuso il parco dove martedì prossimo, 25 luglio, sono attesi 70mila spettatori per il concerto di Bruce Springsteen. I temporali che negli ultimi giorni hanno provocato danni in tutta la regione hanno imposto ulteriore lavoro per il personale dell'autodromo e dello staff di Barley Arts che sta montando il palco e allestendo l'area concerto previsto sul prato della Gerascia. Gli organizzatori hanno assicurato che l'esibizione di Springsteen non è in pericolo, ma anche per domani la Protezione civile ha valutato l'allerta gialla per il maltempo in Lombardia.

I lavori in corso al parco di Monza

L'organizzazione del parco è al lavoro per rimuovere gli alberi e grossi rami che sono caduti nel parco nei giorni scorsi. L'assessora all'Ambiente Giada Turato ha specificato come la chiusura imposta al parco di Monza riguarda un tratto di strada e anche le altre zone verdi pubbliche dove il maltempo ha già causato danni.

L'area che ospiterà il concerto di Springsteen non dovrebbe aver subito danni rilevanti, ma resterà chiuso "per precauzione e per consentire i necessari controlli fino al ripristino della sicurezza". Tre cancelli del parco di Monza sono fuori uso, perciò, spiega Turato, "sono presidiati per impedire l'accesso ai visitatori".

Allerta gialla per domenica 23 luglio

Per domani, domenica 23 luglio, la Protezione civile ha valutato l'allerta gialla per rischio temporali in Lombardia. Precipitazioni intense, infatti, sono previste nelle prossime ore in gran parte del nord Italia. L'ingente pioggia sarà accompagnata da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.