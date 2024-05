video suggerito

Ruba serrature e campanelli in un centro commerciale: arrestata una 24enne Una ragazza di 24 anni è stata arrestata per avere rubato due serrature e un campanello in un centro commerciale della provincia di Monza e Brianza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel primo pomeriggio di venerdì 19 aprile a Busnago, comune che si trova nella provincia di Monza e Brianza, i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vimercate hanno arrestato una ragazza di 24 anni. È accusata di un furto commesso in un centro commerciale. Dagli accertamenti è emerso che si tratta di una donna originaria della Colombia, residente in Spagna ma attualmente in Italia senza fissa dimora.

Sulla base di quanto diffuso dai militari, intorno alle 15, è arrivata una telefonata al 112: è stato spiegato che una ragazza, nel tentativo allontanarsi dall'esercizio commerciale, ha fatto scattare il sistema di allarme che è installato alla barriera di una delle casse. Questo ha richiamato l'attenzione di un addetto alla vigilanza, che ha poi avvisato le forze dell'ordine.

I militari, quando hanno raggiunto il centro commerciale, hanno individuato la giovane e l'hanno perquisita: nella sua borsetta sono state trovate due serrature e un campanello digitale. Merce il cui valore complessivo è di oltre seicento euro. C'erano anche i dispositivi di protezione antitaccheggio che erano stati distrutti.

Leggi anche Palpeggia una ragazza sulle scale della metropolitana di Milano: arrestato 18enne

La ragazza, durante le operazioni di identificazione, ha affermato di non avere i documenti d’identità e ha dato alcune generalità. Dagli accertamenti è emerso che in realtà non fossero vere. Il fotosegnalamento ha permesso di risalire alla sua vera identità. Inoltre è stato possibile scoprire anche che era stata recentemente condannata per un reato simile.

È stata quindi arrestata per furto aggravato e denunciata per avere fornito false dichiarazioni circa la sua identità. Il giudice, nel corso dell’udienza di convalida nel Tribunale Monza, ha disposto il divieto di dimora nel territorio della provincia di Monza e della Brianza e l’allontanamento con l’ordine di non tornare senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.