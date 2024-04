video suggerito

Rubava l'oro ai suoi assistiti e poi lo rivendeva: arrestata Una donna è stata arrestata dalla polizia di Lodi perché accusata di aver derubato alcuni assistiti. Avrebbe portato via diversi gioielli in oro che avrebbe poi rivenduto.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna è stata arrestata dalla polizia di Lodi perché accusata di aver derubato alcuni assistiti. Avrebbe portato via diversi gioielli in oro che avrebbe poi rivenduto. In un caso specifico avrebbe utilizzato il bancomat di una vittima e avrebbe prelevato contanti. Per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari.

La 47enne, originaria dell'Est Europa, lavorava come badante. È stata beccata dopo che gli agenti della squadra amministrativa della Questura hanno esaminato alcuni registri in diversi compro-oro della provincia. Hanno quindi notato alcune transazioni sospette: sarebbero stati venduti sistematicamente e sempre dalla stessa persona, gioielli con incisioni nominative. Queste erano tutte riconducibili a più persone anziane.

Gli investigatori hanno quindi avviato immediatamente le indagini: hanno scoperto che tutte le presunte vittime erano assistiti dalla stessa donna. Gli approfondimenti hanno permesso di scoprire che li derubava dei loro monili che poi rivendeva. Non solo. In alcune occasioni avrebbe anche utilizzato il bancomat di una delle vittime e avrebbe prelevato diverse migliaia di euro senza che fosse autorizzata. Nessuna delle persone coinvolte sembrerebbe mai essersi reso conto di qualcosa.

Per tutti questi motivi, è stata rintracciata e arrestata: è accusata di appropriazione indebita e furto. Per lei, successivamente, sono stati disposti gli arresti domiciliari.