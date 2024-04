video suggerito

Badante ruba gioielli nelle case degli anziani e li rivende: scoperta dai registri del compro oro La donna avrebbe sottratto gioielli e contanti dai suoi assistiti per migliaia di euro: si trova agli arresti domiciliari. Le indagini sono partite dalle analisi dei registri dei compro oro del Lodigiano, dopo alcune transazioni sospette.

È stata arrestata dalla polizia una donna di 47 anni, badante a Lodi, con l’accusa di aver derubato gioielli e bancomat degli anziani che doveva proteggere e accudire. La 47enne si trova adesso ai domiciliari, su disposizione del giudice delle indagini preliminari.

Le indagini della Questura di Lodi

La donna, originaria dell’Est Europa, avrebbe sottratto braccialetti, anelli, collane di vario tipo per poi rivenderli a diversi compro-oro del Lodigiano: è grazie all‘ispezione dei registri di alcuni compro oro della zona che gli agenti della Questura di Lodi, dopo aver notato delle strane transazioni (eseguite sistematicamente dalla stessa persona di monili d’oro con incisioni nominative e riconducibili a più persone anziane), sono entrati in azione e hanno così incastrato la badante.

I prelievi con il bancomat degli anziani

Una lunga indagine investigativa, che ha fatto venire allo scoperto un vero e proprio sistema criminale. Ma non solo gioielli e preziosi trafugati dai cassetti delle ignare vittime. Agli anziani che doveva curare la donna aveva sottratto di nascosto anche bancomat e carte di credito, con cui ha prelevato diverse migliaia di euro in banca.