video suggerito

Ragazzo ubriaco precipita su un binario morto della metro: è grave Il giovane, forse un 25enne, era in uno stato evidentemente alterato per troppo alcol ed è precipitato su un binario morto della stazione della metropolitana di Garibaldi di Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un ragazzo è stato soccorso in gravi condizioni dopo essere caduto su un binario morto della stazione della metropolitana di Garibaldi di Milano. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi primo maggio verso le 7.30. Il giovane, forse un 25enne, era in uno stato evidentemente alterato forse per troppo alcol.

Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, il personale Atm e i poliziotti delle volanti del commissariato Garibaldi Venezia: il 25enne è stato soccorso e stabilizzato sul posto prima del ricovero in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Il giovane fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Ora le telecamere di video sorveglianza della zona potranno offrire qualche dettaglio utile per ricostruire con esattezza quanto accaduto.