video suggerito

Un uomo è stato investito da un treno nel Milanese: ritardi e cancellazioni treni Un uomo è stato travolto da un treno alla stazione di Garbagnate (Milano): si tratta di un 65enne. Per consentire tutte le operazioni di soccorso, è stata interrotta la circolazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, lunedì 20 maggio, un uomo è stato travolto da un treno nei pressi della stazione di Garbagnate Milanese, comune che si trova in provincia di Milano. Non è chiaro se sia sopravvissuto o meno. Per consentire tutte le operazioni di soccorso, è stato necessario interrompere la circolazione in quel tratto con conseguenti ritardi e cancellazioni.

Sono poche le informazioni relative a quanto accaduto. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 11: l'uomo è stato investito dal treno 36 partito alle 9.38 da Laveno Mombello (Varese) che sarebbe dovuto arrivare alle 11.10 alla stazione di Milano Cadorna. Il convoglio si è fermato a Garbagnate Parco Groane: a essere investito è un uomo di 65 anni. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

Sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Stando a una prima ricostruzione, potrebbe essersi trattato di un gesto volontario. Nelle prossime ore si potrebbero avere maggiori dettagli. Nel frattempo la circolazione è stata sospesa sulla linea Garbagnate-Novate.