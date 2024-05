video suggerito

Colpito e lasciato a terra durante una rissa in strada: un uomo in ospedale con un trauma cranico Un uomo di 35 anni è rimasto gravemente ferito durante una rissa a Piolello, nel Milanese: i medici hanno diagnosticato un profondo taglio all'addome e un trauma cranico.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Ancora una rissa per le vie del Milanese. Questa volta a restare gravemente ferito è un uomo di 35 anni: i fatti sono accaduti in via Cimarosa a Piolello, nel Milanese. Qui stando alle prime informazioni sarebbe avvenuta una rissa fra sudamericani. Il 35enne è rimasto a terra al termine della lite.

Poco dopo è scattato l'allarme al 112: sul posto sono arrivati i carabinieri di Pioltello e i sanitari che hanno stabilizzato il 35enne in strada per poi trasportarlo con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. I medici hanno diagnosticato un profondo taglio all'addome e un trauma cranico, risultato di botte alla testa. Fortunatamente l'uomo non è in pericolo di vita.

Un 20enne accerchiato e picchiato a Milano per una rapina

Solo la notte di pochi giorni fa un ragazzo di 20 anni è stato accerchiato e picchiato da un gruppo di una decina di altri giovane. Il 20enne è stato coinvolto insieme ad alcuni amici in una rissa in piazza Venticinque aprile a Milano: la lite è scoppiata per cause sconosciute tra due gruppi rivali. Quasi tutti i ragazzi sono rimasti coinvolti, ma alla fine tutta la banda rivale si è concentrata sul 20enne.

La vittima è stata presa a calci e pugni e picchiato anche con una bottiglia di vetro. Una volta a terra, il gruppo rivale ha rubato il telefono al ragazzo lasciandolo a terra ferito. Il 20enne è stato soccorso e medicato sul posto prima di esser trasferito in ospedale: ha riportato una frattura al setto nasale e altre ferite, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La polizia si è messa subito alla ricerca degli aggressori.