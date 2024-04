video suggerito

Ragazzo di 20 anni preso a calci e picchiato con una bottiglia di vetro: la rissa in centro a Milano Nella notte tra due gruppi di giovani è scoppiata una lite in piazza XXV Aprile a Milano: ad avere la peggio è stato un 20enne che è stato accerchiato e picchiato da una decina di ragazzi.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 20 anni è stato accerchiato e picchiato da un gruppo di una decina di altri giovane. Il 20enne è stato coinvolto insieme ad alcuni amici in una rissa all'alba di sabato in piazza Venticinque aprile. Stando a una prima dinamica di quanto accaduto, il 20enne era in giro con quattro amici quando sono stati avvicinati da un gruppo di altri ragazzi. Tra i due gruppi è scoppiata una lite in piazza XXV Aprile, in una delle zone centrali della movida di Milano: quasi tutti i ragazzi sono stati rimasti coinvolti, ma alla fine tutti si sono concentrati sul 20enne.

La vittima è stata presa a calci e pugni e picchiato anche con una bottiglia di vetro. Una volta a terra, il gruppo rivale ha rubato il telefono al ragazzo lasciandolo a terra ferito. I residenti della zona hanno sentito le urla e hanno allertato il 112: in poco tempo sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti di polizia. I ragazzi quando hanno visto arrivare le volanti sono fuggiti via. Il 20enne invece è stato soccorso e medicato sul posto prima di esser trasferito in ospedale. Ha riportato una frattura al setto nasale e altre ferite, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Ora la polizia sta lavorando per cercare di risalire all'identità degli aggressori.