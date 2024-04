Ragazzo picchiato e accoltellato a una gamba fuori dai Magazzini Generali di Milano: indagano i carabinieri

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un 24enne è stato accoltellato nella notte tra sabato 20 e domenica 21 aprile in zona Magazzini Generali di Milano. Il ragazzo sarebbe stato aggredito da un gruppo di ragazzi che, dopo averlo picchiato, lo avrebbero anche ferito a una gamba con il coltello. I sanitari del 118 lo hanno medicato sul posto e poi trasportato in codice giallo al Policlinico di Milano. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione dell'aggressione

Stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri, l'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 5 di domenica 21 aprile in zona Ripamonti. Al termine di una serata trascorsa in un noto locale di via Pietrasanta, il 24enne sarebbe stato accerchiato da un gruppo di giovani apparentemente senza un motivo specifico.

Dopo averlo picchiato, colpendolo anche al volto con calci e pugni, il 24enne è stato anche accoltellato alla gamba sinistra. Ai militari che stanno indagando sulla vicenda avrebbe detto di non sapere perché lo hanno attaccato aggiungendo anche di non essere stato rapinato di nulla.

Le condizioni del 24enne e le indagini dei carabinieri

I sanitari del 118 sono arrivati pochi minuti dopo in via Pompeo Leoni. Una volta medicato, hanno trasportato il 24enne al Policlinico di Milano in codice giallo. Oltre alla ferita da coltello alla gamba, il giovane aveva riportato diverse contusioni al viso.

I carabinieri sono al lavoro per verificare il racconto della vittima e per individuare i responsabili dell'aggressione. I militari avrebbero già acquisito i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona, quindi sia quelle del locale che le comunali, e che saranno sottoposti agli accertamenti del caso.