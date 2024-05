video suggerito

Scoppia una rissa in strada, uomo accoltellato in strada: è gravissimo Un uomo di 35 anni è stato accoltellato a Pioltello (Milano) durante una rissa esplosa ieri, mercoledì 1 maggio: ha riportato un grave emorragia. Si cerca il responsabile.

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1 maggio, un uomo di trentacinque anni è stato accoltellato in strada a Pioltello (Milano). È stato ricoverato in gravissime condizioni. Su quanto accaduto stanno indagando le forze dell'ordine. Non è stato, infatti, ancora arrestato nessuno per questa aggressione.

Sembrerebbe che il trentacinquenne sia stato colpito durante una rissa esplosa in via Cimarosa. Attualmente non è chiaro cosa possa aver scatenato l'episodio. La vittima è stata scaraventata a terra: è stato trovato con un profondo taglio all'addome e un trauma cranico. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118.

Gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure al 35enne e, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono molto gravi: aveva infatti una seria emorragia.

Nel frattempo sono intervenuti anche i carabinieri di Pioltello che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e individuare il responsabile. Dagli approfondimenti è emerso che la vittima sia già nota alle forze dell'ordine: alle spalle, infatti, ha alcuni precedenti legati al mondo della droga. Non è escluso quindi che l'accoltellamento sia maturato in un contesto legato proprio a questo ambito.