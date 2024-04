Ruba i calici da una chiesa di Busto Arsizio, poi li vende al compro oro: denunciato un uomo per furto

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

Un uomo è stato denunciato per furto aggravato dopo aver rubato calici e porta ostie da una chiesa di Busto Arsizio. Non contento, dopo il furto, si è diretto al compro oro per vendere la merce rubata, che poi ha gettato in un cespuglio perché non era di valore. Individuato dalla polizia grazie alle videocamere di sorveglianza presenti all'interno della chiesa, è stato denunciato per furto aggravato.

È successo nei giorni scorsi a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Un uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha rubato calici e porta ostie convinto fossero d'oro. Subito dopo, ha deciso di vendere il tutto al compro oro ma, non essendo di valore, ha gettato la refurtiva in un cespuglio, come si legge in una nota pubblicata dalla polizia.

È stato individuato grazie all'analisi delle videocamere a circuito chiuso presenti all'interno della chiesa. I poliziotti lo hanno sorpreso mentre rubava gli oggetti sacri custoditi dentro al tabernacolo. L'uomo ha l'obbligo di firma, quindi, nelle ore successive, si è recato negli uffici del commissariato di Busto Arsizio, appunto, per firmare. Indossava gli stessi indumenti che aveva nel momento del furto. I poliziotti lo hanno messo di fronte all'evidenza.

L'uomo ha confessato di essere l'autore del furto, "aggiungendo di aver tentato di vendere gli oggetto sacri ad un compro-oro ma, avendo scoperto che non erano di metallo pregiato, li aveva gettati in un cespuglio", si legge in una nota diffusa dalle forze dell'ordine.

Denunciato per furto aggravato, "la sua posizione verrà valutata da anche in vista di un eventuale aggravamento della misura cautelare", precisano dal commissariato. Gran parte degli oggetti sacri è andato perso. I poliziotti hanno recuperato solo un calice.