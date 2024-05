Incidente a Luino, arrestato il 40enne finito nella scarpata: guidava ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

L'auto finita in una scarpata a Luino (foto da vigili del fuoco)

Un 40enne di Cremenaga (in provincia di Varese) è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e lesioni stradali per aver causato l'incidente in cui ha perso la vita Francesco Ferrazzo e che ha portato al ferimento di altre sei persone, di cui due ancora in prognosi riservata. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, l'uomo si trovava alla guida della Volkswagen Golf che ha provocato lo schianto tra quattro vetture lungo la strada statale 344 che collega Luino a Cremenaga. Dagli accertamenti, è emerso che il 40enne era in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di sabato 4 maggio a Luino. Stando a quanto ricostruito finora, il 40enne avrebbe effettuato un sorpasso azzardato in un tratto di strada che presenta numerose curve. Ad un certo punto, la Volkswagen Golf ha impattato contro un'altra vettura e, dopo un volo di tre metri, è finita su una scarpata.

A bordo c'era il 40enne e Francesco Ferrazzo, 42enne di Mesoraca residente a Cremenaga seduto sul lato passeggero e deceduto all'impatto. Su di lui deve essere ancora effettuata l'autopsia che potrebbe fornire ulteriori elementi preziosi per le indagini. Il 40enne, invece, è stato accertato che al momento dell'incidente era in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Il sostituto procuratore Lorenzo Dalla Palma ha disposto l'arresto per il 40enne accusato di omicidio stradale e lesioni stradali. L'incidente ha coinvolto in tutto quattro vetture e provocato il ferimento di sei persone. Due di loro sono ancora ricoverate con prognosi riservata.