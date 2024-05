video suggerito

Chi era Francesco Ferrazzo, morto a 42 anni in un incidente stradale a Luino: aperta un’inchiesta Si chiamava Francesco Ferrazzo e aveva appena 42 anni l’uomo morto ieri, sabato 4 maggio, nel drammatico incidente sulla superstrada di Luino. La Procura indaga per omicidio stradale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Francesco Ferrazzo e l'auto su cui viaggiava dopo l'incidente

Nel pomeriggio di ieri, sabato 4 maggio, un drammatico incidente è avvenuto a Luino, in provincia di Varese. A causa di un sorpasso, probabilmente troppo azzardato, un'auto è andata a sbattere contro tre veicoli che procedevano nel senso di marcia opposto sulla strada statale 344dir. Nello schianto ha perso la vita Francesco Ferrazzo, di 42 anni, e altre sei persone sono rimaste ferite, di cui tre in modo grave.

L'incidente mortale a Luino

Erano circa le 14,30 di ieri quando una Volkswagen Golf diretta a Cremenaga, sulla strada statale 344dir, che collega Luino a Lavena Ponte Tresa, è improvvisamente uscita fuori dalla sua carreggiata e si è schiantata contro altre tre auto che provenivano dalla parte opposta. Dopo lo scontro, la Golf è precipitata lungo una scarpata che costeggia la diga di Creva facendo un salto di oltre tre metri.

Secondo le prime ricostruzioni dalla Polizia Locale di Luino, sarebbe il conducente della Volkswagen a tentare un sorpasso probabilmente in modo troppo azzardato. Per questo motivo la Procura della Repubblica di Varese ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, anche se al momento risulta essere contro ignoti.

Chi era Francesco Ferrazzo

Nell'incidente ha infatti perso la vita Francesco Ferrazzo, che viaggiava sul sedile del passeggero proprio dall'auto che è uscita fuori strada. Nonostante siano intervenute immediatamente sul posto diverse ambulanze, l'automatica e perfino l'elissoccorso, per il 42enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'uomo è infatti deceduto sul posto.

Ferrazzo, originario di Mesoraca, in provincia di Crotone, era residente da ormai diverso tempo a Cremenaga, in provincia di Varese e aveva appena 42 anni. Il comune del varesotto ha voluto ricordarlo con un post sulle pagine social ufficiale, segno di come l'uomo fosse facilmente riuscito a farsi apprezzare anche dalla comunità in cui si era trasferito.