Mantide della Brianza che drogava gli uomini per derubarli, i giudici: "Bugiarda e manipolatrice" Sono state depositate le motivazioni della sentenza che ha condannato Tiziana Morandi, conosciuta come la Mantide della Brianza, a sedici anni e cinque mesi di reclusione.

A cura di Ilaria Quattrone

Tiziana Morandi prima dell'arresto

Sono state depositate le motivazioni della sentenza che ha condannato a dicembre scorso Tiziana Morandi, conosciuta come la Mantide della Brianza, a sedici anni e cinque mesi di reclusione. Per i giudici del tribunale di Monza non c'è alcun disturbo psichiatrico, ma una "tendenza alla menzogna e alla manipolazione". La donna, che ha narcotizzato e derubato almeno nove uomini, ha agito con "spregiudicata lucidità".

Per i magistrati la sua "serialità delittuosa" ha rappresentato "una spia di spiccatissima pericolosità sociale". Ha mostrato "freddezza d'animo con cui tutti i gravi delitti sono stati commessi". L'avvocato difensore della 49enne, Angelo Leone, ha proposto l'appello.

Nei confronti della donna, originaria di Roncello (Monza e Brianza), sono state sporte denunce da diversi uomini. Si è approcciata a loro su Facebook presentandosi come massaggiatrice. Durante gli incontri, le vittime – dopo aver sorseggiato le bevande proposte da Morandi – sono sprofondate in un sonno pesante. Gli inquirenti hanno poi scoperto che all'interno sono state sciolte diverse dosi di benzodiazepine.

Solo a quel punto sono stati derubati di piccole somme, oggetti personali o carte di credito. Tra loro, c'è un ragazzo che si è messo al volante e si è risvegliato in ospedale dopo aver provocato un incidente. Un altro è stato soccorso privo di sensi alla stazione di Torino. I carabinieri di Bellusco sono riusciti a risalire alla donna che è stata arrestata.

Durante il processo, la 49enne ha fornito la propria versione in aula. Per i giudici le spiegazioni sono state "inverosimili" o "calunniose": "Surreale – per esempio – la versione alternativa a proposito della sparizione delle bancone di uno degli uomini circuiti (un giovane altoatesino) che sarebbero volate via a causa del forte vento". I giudici hanno riconosciuto la "lucidità e l'abilità nella menzogna dimostrata a valle di ognuno dei singoli episodi".

C'è poi una "tendenza alla manipolazione scollegata da qualsiasi patologia o disturbo di natura psichiatrica".