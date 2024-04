video suggerito

Picchia e minaccia la moglie e i tre figli: arrestato un 53enne per maltrattamenti Una donna ha chiamato i carabinieri al culmine dell’ennesimo episodio di violenza domestica da parte del marito. I militari, intervenuti a Cesano Maderno (Monza), hanno arrestato il 53enne per maltrattamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 53enne di Cesano Maderno (in provincia di Monza) è stato arrestato nella serata di sabato 6 aprile dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. A chiedere l'intervento dei militari è stata la moglie, al culmine dell'ennesimo episodio di violenza domestica che aveva già denunciato due mesi prima. I militari hanno, quindi, provveduto ad applicare la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Tribunale e a condurlo nella casa circondariale di Monza.

Le indagini sui comportamenti violenti del 53enne, di origine bengalese, erano iniziate lo scorso 19 marzo quando una donna, sua connazionale, ha presentato denuncia per maltrattamenti. Stando a quanto ricostruito, da diverso tempo lei e i loro tre figli avrebbero subito gravi minacce, insulti, comportamenti vessatori vari e percosse che avrebbero poi portato a lesioni personali.

Quando i carabinieri sono intervenuti nella serata del 6 aprile nell'abitazione di Cesano Maderno, sono riusciti a interrompere l'ennesimo episodio di violenza che si stava consumando davanti ai figli della coppia. A chiedere il loro intervento era stata proprio la donna, ormai al culmine del litigio con il marito.

Leggi anche Maltratta e picchia la ex moglie e i loro tre figli minorenni: scatta il divieto di avvicinamento

Il 53enne è stato, quindi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, e dietro richiesta della Procura locale, i carabinieri hanno provveduto a condurlo in carcere in esecuzione della misura cautelare. L'uomo, ora, è a disposizione dell'Autorità giudiziaria.