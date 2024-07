Si barrica nella casa di un’amica per sfuggire al marito che la minaccia di morte: 43enne arrestato

video suggerito

Un 44enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Chiari per stalking. I militari lo hanno fermato a Marone (in provincia di Brescia) mentre minacciava di morte la moglie al telefono che era riuscita a rifugiarsi, insieme alle figlie, nella casa di un'amica. L'uomo, che era già stato denunciato dalla donna pochi giorni prima, è stato condotto in carcere a Brescia dove si trova tuttora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L'arresto è avvenuto qualche giorno fa ed è stato portato a termine dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Chiari che hanno agito insieme a una pattuglia di Adro. Stando a quanto ricostruito, una donna di 43 anni alcuni giorni fa aveva denunciato il marito dicendo che minacciava continuamente di morte lei e tutta la sua famiglia.

Le minacce, però, sarebbero proseguite al punto che la 43enne è dovuta fuggire di casa, cercando aiuto da un'amica. La richiesta di soccorso è arrivata proprio da lei, che si era barricata in una stanza dell'appartamento insieme alle figlie perché il marito stava provando a entrare nell'abitazione.

Come riportato dall'edizione bresciana del Corriere della Sera, la donna avrebbe chiamato più volte il 112, fino a quando i carabinieri sono riusciti a rintracciare il 43enne. Al momento del fermo, l'uomo stava minacciando ancora di morte la moglie al telefono. Per questo motivo, i militari lo hanno arrestato con l'accusa di stalking e lo hanno condotto nel carcere di Brescia.