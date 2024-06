“Ti uccido, ti tolgo gli occhi”: minaccia e maltratta la moglie, arrestato

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 21 giugno, un uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato di Busto Arsizio (Varese) perché accusato di aver minacciato e maltrattato la moglie. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe detto frasi come "Ti esplodo la faccia se non mi dai i soldi, ti uccido" e ancora "Ti faccio cadere tutti i denti, ti tolgo gli occhi".

Queste parole sarebbero state pronunciate anche alla presenza del figlio minore e della suocera, una donna anziana. È stata quindi sporta denuncia e gli investigatori hanno subito avviato le indagini e scoperto che la donna è stata vittima di violenze abituali. Inoltre è stato scoperto che l'uomo era già stato condannato in passato per maltrattamenti in famiglia.

Le forze dell'ordine hanno quindi arrestato l'uomo in flagranza e lo hanno trasferito nella casa circondariale di Como perché è stato destinatario di una custodia cautelare in carcere. Inoltre il Questore di Varese ha disposto un'istruttoria che è tesa alla richiesta della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Il Tribunale di Milano ha quindi accolto la richiesta e ha disposto la misura per due anni e sei mesi. Questo significa che quando l'uomo sarà rimesso in libertà sarà infatti oggetto di controlli stringenti in considerazione della sua spiccata pericolosità sociale. Gli sarà anche applicato il braccialetto elettronico.