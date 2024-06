Scappa dal marito violento e si rifugia sul balcone, il figlio chiama la polizia e fa arrestare il 55enne

video suggerito

Un 55enne è stato arrestato dalla polizia di Busto Arsizio (Varese) per maltrattamenti nei confronti della moglie. La donna si era rifugiata sul balcone di casa per sfuggire alla violenza.

A cura di Enrico Spaccini

(Immagine di repertorio)

Un ragazzo adolescente nella serata di sabato 15 giugno ha telefonato alla polizia di Stato di Busto Arsizio (in provincia di Varese) chiedendo un intervento immediato. Il giovane, infatti, ha raccontato che sua madre era dovuta scappare sul balcone di casa per evitare di essere picchiata dal marito ubriaco. All'arrivo degli agenti, la donna era ancora dolorante per i colpi ricevuti dal coniuge e il 55enne è stato arrestato e condotto in carcere per maltrattamenti.

La chiamata del figlio della coppia al 112

L'episodio del 15 giugno, stando a quanto ricostruito dagli agenti, sarebbe solo l'ultimo di una serie di maltrattamenti di tipo sia fisico che psicologico che la donna residente nel territorio comunale di Busto Arsizio si è ritrovata a subire da parte del marito. Il 55enne, di nazionalità romena, più volte l'avrebbe insultata, minacciata e picchiata, soprattutto quando rientrava in casa ubriaco.

Anche in quest'ultima occasione il 55enne era in evidente stato di alterazione dovuta all'eccessivo consumo di alcol. È apparso evidente agli agenti della polizia di Stato che sono intervenuti su segnalazione del figlio adolescente della coppia. Era stata sua madre, che si era rifugiata sul balcone di casa, a chiedergli di cercare aiuto.

Il 55enne ha lanciato una sedia contro la moglie

I poliziotti hanno subito bloccato l'uomo, nonostante la sua ostilità. L'abitazione era in disordine. In particolare la televisione era rotta. Il 55enne, infatti, aveva scagliato una sedia contro la moglie senza riuscire a colpirla. La donna è stata trovata comunque in preda al terrore e al dolore, segno che l'uomo l'ha colpita in qualche modo.

Dopo aver prestato soccorso alla vittima dei maltrattamenti, i poliziotti hanno proceduto con l'arresto del 55enne. In accordo con il pubblico ministero di turno, l'uomo è stato portato in carcere.