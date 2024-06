Vede dalla finestra un uomo tentare di strangolare la compagna: la vicina di casa chiama la polizia e la salva

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

(Immagine di repertorio)

Ha sentito una donna chiedere aiuto e ha visto un uomo che la prendeva a schiaffi. Senza esitare ha preso in mano il telefono e ha chiamato il 112, intanto ha filmato l'aggressione che riusciva a vedere dalla finestra. Così una vicina di casa ha salvato una donna dalle violenze del compagno.

Stando a quanto ricostruito, la vicina di casa ha visto attraverso i vetri – coperti da una tenda sottile – dell'appartamento della coppia cosa stava accadendo riuscendo a distinguere le sagome. Dopo aver chiamato i poliziotti si è messa a filmare quello che stava accadendo per avere una prova da mostrare agli agenti. In poco tempo i poliziotti hanno fatto irruzione nell'appartamento in zona Niguarda di Milano: la donna ha raccontato di cosa era vittima da più di due anni.

Per l'uomo, un 52enne italiano, è scattato l'arresto per maltrattamenti in famiglia. Lui stesso appena ha visto gli agenti bussare alla sua porta ha detto: "Che c. volete pezzi di m., ho fatto dieci anni di galera, credete veramente di farmi paura? Posso essere vostro padre, vi sotterro se voglio". L'uomo era ubriaco e si è messo a minacciare. Poi l'aggressore – come riporta La Repubblica – ha continuato: "Che volete da lei, non ci dovete parlare, non ha un c. da dirvi". Infine rivolto alla compagna prima di uscire di casa ha detto: "Brava, sei contenta ora? Hai chiamato gli sbirri mentre ero distratto".

La donna ha raccontato che viveva nel terrore e non ce la faceva più: da due anni e mezzo, da quando era iniziata la storia con il 52enne, subita le violenza. Non poteva uscire di casa da sola per la gelosia dell'uomo. "Non voleva che sentissi i miei figli, era geloso pure del rapporto che avevo con loro". Da qui la decisione di denunciare, prima non lo aveva mai fatto per timore che lui finisse in galera.

Poi il giorno dell'arresto: la donna avrebbe detto al compagno che era stanca della relazione. Questa allora l'ha presa e l'ha buttata contro la finestra cercando di strangolare. Da casa sua ha visto quello che stava accadendo la vicina che ha chiamato subito il 112. La vittima ha raccontato che aveva provato a divincolarsi e a gridare aiuto poi fortunatamente la polizia ha bussato alla porta.