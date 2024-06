video suggerito

Scappa dal compagno violento e si nasconde a casa dei genitori: lui la trova e la picchia in strada Un uomo di Trivolzio (Pavia) è stato arrestato per lesioni gravi, atti persecutori e violenza privata: ha raggiunto la compagna a casa dei genitori, dove si era rifugiata per paura dell'uomo, e l'ha picchiata in strada.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Ha preso a pugni la sua ex compagna in strada. Fortunatamente la donna, 35enne, è riuscita a chiamare i soccorsi e a mettersi in salvo. Tutto è accaduto a Trivolzio, in provincia di Pavia.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la donna era scappata dall'ex compagno e aveva trovato rifugio nella casa dei suoi genitori. L'uomo poco dopo l'ha trovata e l'ha trascinata con la forza fuori dalla casa pestandola per strada. La donna è riuscita a chiamare il 112 e in pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorsi. Quando i sanitari sono arrivati hanno trovato la 35enne sanguinante e piena di lividi: è stata trasportata in ospedale dove è stata dimessa con una prognosi di 40 giorni. L’uomo, un 51enne che abita a Trivolzio, è stato arrestato dai carabinieri di Bereguardo: per lui si sono aperte le porte del carcere. Si dovrà difendere ora dall'accusa di lesioni gravi, atti persecutori e violenza privata.

Nella giornata di lunedì 3 giugno invece una donna di 44 anni era vittima della violenza del convivente, 52 anni, nel loro appartamento in zona Niguarda a Milano. Non era che l'ennesima violenza subita negli ultimi due anni: non aveva mai denunciato per paura che il convivente, con precedenti penali, potesse finire nei guai. A salvarla dall'aggressione dello scorso lunedì è stata una vicina di casa che ha visto dalla finestra quello che stava accadendo in quell'appartamento: l'uomo stava tentando di strangolare la compagna. Così senza pensarci due volte ha chiamato il 112: la polizia pochi secondi dopo ha fatto irruzione nell'appartamento. Intanto la vicina di casa aveva filmato l'aggressione con il cellulare e ha mostrato tutto agli agenti. L'uomo è stato arrestato.