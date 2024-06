video suggerito

"Ti faccio a pezzi con il machete": braccialetto elettronico per l'uomo che maltrattava moglie e figlia Un uomo di 52 anni è stato destinatario di una misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto d'avvicinamento e comunicazione con le parti offese e installazione del braccialetto elettronico, perché ha minacciato la moglie e la figlia maggiorenne di ucciderle.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella mattinata di sabato 25 maggio 2024, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza hanno eseguito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto d’avvicinamento e comunicazione con le parti offese e installazione del braccialetto elettronico, per un uomo di 52 anni accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie. Il 52enne, residente a Monza, avrebbe maltrattato la donna per diversi anni e precisamente dal 2020 e fino ad aprile 2024.

Le sue condotte si sarebbero accentuate durante il periodo della pandemia. Sarebbero poi diventate persistenti nel 2023 quando ha perso il lavoro: il 52enne avrebbe infatti iniziato ad abusare di alcol divenendo sempre più violento. In diverse occasioni l'avrebbe minacciata con un machete lungo 26 centimetri: "Ti faccio a pezzi con il machete", "morta di fame" o "schifo di donna, brutta pezzente di merda". Le avrebbe stretto le mani alla gola, colpita con pugni e corpi contundenti e le avrebbe anche sbattuto il telefono in faccia. In un'altra circostanza ritornando a casa ha trovato le porte piene di sputi, così come le foto sue e dei suoi figli, buttate a terra e ricoperte di sputi, cornici rotte, bottiglie di birra che aveva bevuto rotte sul pavimento.

Anche la figlia maggiorenne ha subito spesso queste violenze. Questi episodi sarebbero avvenuti quasi sempre di fronte al figlio minorenne. Nell’aprile 2024 la moglie dell’uomo ha deciso di denunciare le vessazioni, gli insulti, le denigrazioni e le gravi minacce anche di morte: una sera di aprile, infatti, il marito ha minacciato lei e la figlia con un coltello affermando che le avrebbe ammazzate se la donna non fosse andata via.

La Procura ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento e comunicazione con le persone offese nei confronti dell’uomo, con applicazione sullo stesso del braccialetto elettronico.