Maltratta la moglie per 15 anni e la violenta: divieto di avvicinamento per un 45enne Il gip del Tribunale di Bergamo ha emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un 45enne di Verdellino (Bergamo) accusato di maltrattamenti. Per oltre 15 anni l'uomo avrebbe picchiato e minacciato la moglie, costringendola anche ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà.

A cura di Enrico Spaccini

Un 45enne residente a Verdellino (in provincia di Bergamo) è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal gip del Tribunale di Bergamo nei confronti della moglie e dei figli. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, per oltre 15 anni l'uomo avrebbe messo in atto numerosi comportamenti violenti, dalle aggressioni verbali e minacce fino alle percosse e a una presunta violenza sessuale.

Le indagini sono scattate ad aprile, in seguito a una segnalazione della presunta vittima ai carabinieri della Tenenza di Zingonia. Secondo gli accertamenti, le violenze domestiche sarebbero iniziate intorno al 2010, quando la coppia conviveva ancora in provincia di Latina. I comportamenti violenti sarebbero, poi, proseguito anche dopo il trasferimento in Lombardia e per un totale di circa 15 anni.

Lo scorso febbraio, per esempio, la donna sarebbe stata costretta dal marito, cittadino indiano, ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà. A marzo il 45enne l'avrebbe rimproverata e minacciata perché era uscita di casa senza averlo informato prima e il 16 aprile la donna, dopo essere stata percossa, sarebbe stata costretta a dargli il proprio cellulare e lo stipendio.

Nel corso delle indagini i militari hanno continuato a monitorare la situazione familiare, mentre venivano ascoltati numerosi testimoni. Lo scorso 4 giugno, infine, è stata applicata nei confronti del 45enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal gip del Tribunale di Bergamo in quanto accusato di maltrattamenti in famiglia.