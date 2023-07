Maltempo Milano e Lombardia, allerta meteo gialla stasera e domani: le previsioni e zone a rischio La Protezione Civile di Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla per temporali e vento forte in diverse zone della Regione: le previsioni confermano che il clima sta lentamente migliorando.

Migliorano le condizioni meteo a Milano e in Lombardia. Sulla base del bollettino diramato dalla Protezione Civile della Lombardia nella giornata di oggi, martedì 25 luglio, in quasi tutta la Regione è stata approvata un'allerta gialla per rischio temporali che durerà fino a domani. Solo nelle zone del Mantovano, Cremonese e in alcune parti del Bresciano e del Bergamasco è prevista un'allerta arancione che durerà fino alle 18 di oggi.

Alle 4 del mattino di oggi, martedì 25 luglio, un violento nubifragio ha colpito la città di Milano, ma anche le province di Monza e Varese. Molteplici alberi sono caduti sulle case, nei parchi e diversi treni sono stati cancellati. Sono cadute anche impalcature e la grandine hanno distrutto tetti e automobili. E proprio a causa del maltempo si sono avute ben quattro vittime.

La più giovane è Chiara, 16 anni, che è stata colpita da un albero mentre dormiva in un campo scout in provincia di Brescia. Sono morti anche Christian e Chiara, una coppia di 19enni, che si sono schiantati con l'auto a causa dell'acquaplaning. Ieri una donna di 58 anni, Salma, è morta travolta da un albero mentre si recava a lavoro.

Le zone a rischio allerta meteo in Lombardia

Allerta meteo arancione in Lombardia fino alle 18: le zone a rischio

In alcune zone della Lombardia, l'attenzione per eventi climatici estremi resta massima fino alle 18 di oggi pomeriggio. Nell'Alta Pianura Orientale, che comprende i territori della provincia di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona, è stata diramata un'allerta arancione per forti temporali. Stessa cosa vale per Bassa Pianura Centro-Orientale, che copre Mantova e Cremona, e Bassa Pianura Orientale (Mantova).

Maltempo, allerta meteo gialla stasera e domani: le zone a rischio

In altre zone, la situazione sta pian piano tornando alla normalità. In provincia di Sondrio, sarà prevista un'allerta gialla. Più precisamente Valchiavenna è stata diramata un'allerta gialla per temporali (durerà fino alle 6 di domani, mercoledì 26 luglio) e vento forte (durerà fino alle 14). Nella zona della Media-Bassa Valtellina e dell'Alta Valtellina ci sarà allerta gialla per temporali fino alle 6 del mattino di domani.

Situazione simile anche in provincia di Varese: sulle Laghi e Prealpi Varesine, l'allerta gialla per temporali durerà fino alle 6 di domani mentre quella per vento forte fino alle 14. Anche tra le province di Bergamo, Lecco e Como (precisamente tra Lario e Prealpi Occidentali) ci sarà allerta gialla per temporali fino a domani alle 6 e per vento forte fino alle 14.

Sulle Orobie Bergamasche, in Valcamonica (tra Brescia e Bergamo), Laghi e Prealpi Orientali, Pianura Centrale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale e Appennino Pavese è prevista allerta gialla per temporali fino alle 6 di domani. Sul Nodo Idraulico di Milano (Monza, Milano, Como, Varese e Lecco) è prevista allerta gialla per temporali fino alle 6 di domani e per vento forte fino alle 14.

Meteo Milano e Lombardia, le previsioni per stasera e domani 26 luglio 2023

Le previsioni meteo confermano che la situazione meteorologica tornerà più stabile: "Per la Lombardia Occidentale non prevediamo temporali. Una ventilazione da Nord potrà contribuire a ridurre l'umidità", spiega a Fanpage.it Flavio Galbiati, Meteorologo di Meteo Expert.

"Domani mercoledì 26 luglio la situazione resta comunque piuttosto stabile e giovedì 27 luglio ancora più soleggiato. Quindi per qualche giorno non dovremo più assistere a questo tipo di fenomeni a Milano e nella zona Occidentale della Lombardia", ha concluso.