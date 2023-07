Chi era Salma, la donna uccisa da un albero caduto per il maltempo a Lissone mentre andava al lavoro Salma lavorava in una ditta siderurgica e aveva marito e un figlio: è lei la donna di 58 anni uccisa da un albero caduto per il maltempo ieri lunedì 24 luglio a Lissone, in Brianza.

A cura di Giorgia Venturini

Uno degli alberi caduti a Lissone: foto dal profilo Facebook della sindaca Laura Borella

Si chiamava Salma e aveva 58 anni la donna morta ieri lunedì 24 luglio a Lissone dopo essere stata colpita da un albero caduto per il maltempo. Tutto è accaduto poco prima delle 16 di ieri lunedì 24 luglio in via Braille: Salma stava andando a piedi al lavoro e sembrava che il temporale stesse passando. Poi la tragedia. Un albero si è spezzato improvvisamente cadendo sul marciapiede e colpendo in pieno la 58enne. Nulla sono serviti i tentativi di salvarle la vita: i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. A chiamare i soccorsi sono stati gli altri passanti che hanno assistito all'accaduto.

La donna lascia un marito e un figlio

Salma lavorava in una ditta siderurgica nel paese della Brianza. Qui viveva con il marito e con un figlio: la donna era originaria del Marocco, ma da tempo viveva in Italia. A dare la notizia della morte di Salma sui social è anche la sindaca di Lissone Laura Borella: "Purtroppo, è con profondo dolore che devo anche informarVi della tragedia avvenuta oggi per il maltempo: una donna di 58 anni è morta a causa di un albero caduto in via Louis Braille. A nulla è valso l’intervento immediato dei Vigili del fuoco e dei sanitari che, accorsi sul posto, non hanno potuto che constatarne il decesso".

Poi la prima cittadina scrive: "Questa tragedia è un duro colpo per la nostra comunità e ci uniamo tutti nel cordoglio per la sua famiglia e i suoi cari con cui sto cercando di mettermi in contatto.Visti gli eventi atmosferici eccezionali e il perdurare del maltempo anche nelle prossime ore Vi invitiamo ad essere prudenti e ad evitare di recarVi nei parchi pubblici dove si sta ancora lavorando per ripristinare una situazione di sicurezza".

Maltempo in tutta la Brianza e Milano

Tanti i danni provocati dal maltempo. Tra le zone più colpite oltre che la Brianza, c'è anche Milano. I vigili del fuoco fanno sapere che solo nella città metropolitana del capoluogo lombardo dalle 4 di questa notte le chiamate sono di richiesta di soccorso sono state oltre 200. Molto di questi interventi sono dovuti per caduta alberi, allagamenti, tetti scoperchiati e dissesti statici.