Albero cade per il maltempo e uccide una donna: tragedia a Lissone Una donna di 58 anni stava passeggiando in via Braille a Lissone (Monza e Brianza) ed è stata travolta da un albero caduto per il maltempo: è morta poco dopo.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Tragedia a Lissone dove poche ore fa si è abbattuto un forte temporale. Qui una donna di 58 anni stava passeggiando in via Braille ed è stata travolta da un albero caduto per il maltempo. Quando i soccorritori sono arrivati l'hanno trovata purtroppo schiacciata dal tronco e già morta. Inutili tutti i tentativi di rianimazione.

Inutili i soccorsi per salvare la donna

Sul posto si sono precipitati subito i volontari della Croce verde lissonese, l'automedica, i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Desio. I militari stanno cercando di capire tutta la dinamica dell'accaduto: l'ipotesi più probabile è che sia stata un drammatico incidente a causa del maltempo.

"Ai suoi familiari e ai suoi cari – ha precisato l'assessore regionale alla Protezione civile, Romano La Russa in una nota stampa – giunga il cordoglio e la vicinanza della Regione Lombardia. Una tragedia tanto assurda quanto grave che colpisce un'intera comunità".

Danni e disagi per il maltempo sulla Lombardia

Questo è il fatto più grave dell'ultima ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Lombardia. Tanti gli altri alberi caduti: l'azienda trasporti milanese (Atm) ha comunicato che, a causa della caduta di diversi alberi in altrettante strade, si sono registrati seri danni ad alcuni tratti della rete elettrica che alimentano i mezzi pubblici. I vigili del fuoco sono così a lavoro per rimuovere gli alberi e per consentire ai tecnici di Atm di poter ripristinare le linee.