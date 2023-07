Video di

Maltempo a Milano, alberi caduti e strade chiuse: diverse linee di tram e bus deviate e rallentate A causa di un forte temporale, alcuni alberi sono caduti sulle linee di bus e tram. Atm ha quindi comunicato che ci saranno deviazioni e strade chiuse.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Twitter

Nella giornata di oggi, lunedì 24 luglio, un forte temporale si è abbattuto sulla città di Milano. Così come nella settimana precedente, anche oggi si registrano danni importanti a strade, linee dei tram e automobili. L'azienda trasporti milanese (Atm) ha comunicato che, a causa della caduta di diversi alberi in altrettante strade, si sono registrati seri danni ad alcuni tratti della rete elettrica che alimentano i mezzi pubblici.

Strade chiuse per la caduta di alcuni alberi

Per questo motivo è stata imposta la chiusura delle strade. I vigili del fuoco sono così a lavoro per rimuovere gli alberi e per consentire ai tecnici di Atm di poter ripristinare le linee. Nel frattempo, l'Azienda ha predisposto alcuni cambi al servizio delle linee interessate così da diminuire il carico di disagi che interessa molti turisti e cittadini.

Quali sono le linee dei tram e dei bus deviate

Con più precisione, i tram 1 e 12 saranno sostituiti da alcuni bus nella tratta tra Espinasse e Palizzi e Roserio. Le linee sono state deviate a causa della caduta di un albero sulla rete. Anche il tram 14 sarà sostituito da un bus che opererà tra Cantore e Lorenteggio. Il tram 7, invece, non farà servizio tra Ca' Granda e Precotto. Il tram 31 sarà sostituito da un bus lungo l'intera linea.

Sempre per un albero caduto sulla linea, anche il bus 35 non farà servizio tra Bovisasca/Litta Modignani e Comasina. Il bus 40 non farà servizio tra Amoretti/Bovisasca e Bonola. Atm poi informa che bisognerà considerare che ci saranno maggiori tempi di viaggio e attese più lunghe del solito in alcune fermate e precisamente quelle servite dalle linee 2, 4, 41 e 82.