Antonella Clerici dopo il nubifragio a Milano, la casa allagata: “È di mia sorella” Antonella Clerici mostra le conseguenze del violento temporale che si è abbattuto in Lombardia nella notte: dal soffitto della casa della sorella, Cristina, continua a scorrere acqua piovana. Il video che mostra la situazione accompagnato da un’emoticon che piange.

A cura di Gaia Martino

Il maltempo al Nord ha creato disagi a tutti i cittadini e abitanti delle città colpite: questa mattina la Lombardia e in particolare Milano si è svegliata con i danni causati dal violento temporale che si è abbattuto nella notte. Quattro vittime, strade allagate, alberi caduti, parchi chiusi e treni cancellati: le intense raffiche di vento e le forti grandinate si sono abbattute anche nelle province di Monza e Varese. Dopo gli sfoghi di Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi, arriva anche quello di Antonella Clerici. La sorella della famosa conduttrice televisiva, Cristina Clerici, che vive a Gorgonzola, è stata costretta a ricorrere a teli di plastica, pentole e altri mezzi per raccogliere l'acqua piovana grondante dal soffitto.

Antonella Clerici e le conseguenze del maltempo a casa della sorella

Antonella Clerici e la sorella Cristina

Antonella Clerici ha condiviso le immagini della casa di sua sorella Cristina, che vive a Gorgonzola, tra le stories dopo il nubifragio che ha sconvolto la Lombardia. "Casa di mia sorella" ha scritto a corredo di un'emoticon che piange, poi l'hastag "nubifragio". La donna è stata costretta a riporre pentole sul letto e a terra per evitare che l'acqua piovana finisse sul pavimento. La testimonianza di Antonella Clerici si aggiunge a quelle di tantissimi altri utenti social, tra questi anche i VIP Michelle Hunziker, Tommaso Zorzi, Stefano De Martino, che con alcune stories hanno mostrato la situazione devastante trovata al loro risveglio.

Dalle IG story di Stefano De Martino

Tommaso Zorzi: "Mai vista una cosa così a Milano"

L'influencer, conduttore televisivo ed ex gieffino è rimasto senza parole questa mattina. Al suo risveglio ha trovato strade allagate e le finestre spalancate: "Io sono nato a Milano, non l’ho mai vista così. Stanotte mi sono svegliato, credevo ci fossero i ladri", le parole di Zorzi documentate dalle immagini. Parole analoghe quelle di Michelle Hunziker che ha confessato di vivere da 26 anni a Milano e di non aver "mai visto una cosa così".