Antonella Clerici e il cantante che disse che il suo Sanremo "sapeva di sugo", cosa accadde nel 2010 La frase pronunciata da un artista nei confronti del Sanremo di Antonella Clerici resta un piccolo mistero del mondo dello spettacolo. Ecco cosa accadde quell'anno e da quale contesto maturò quella frase pronunciata nei confronti dell'allora conduttrice de La prova del Cuoco.

A cura di Andrea Parrella

Ci sono frasi che restano nella storia e quella rivolta ad Antonella Clerici nel 2010 da un mittente sconosciuto, un musicista che si rifiutò di prendere parte al suo Festival di Sanremo perché "sapeva di sugo", resta un piccolo mistero della storia recente dello spettacolo che Antonella Clerici ha conservato fino ad oggi come un piccolo segreto, tutto per sé. "Non dirò mai di chi si tratta", ha sempre giurato la conduttrice, portandosi quella definizione come una sorta di spilletta, nonostante fosse stata pronunciata con tono evidentemente dispregiativo.

Ma quando si parla di aneddoti il contesto è sempre importante. Siamo a cavallo tra il 2009 e il 2010, il Festival di Sanremo vive una stagione complessa. Dopo il ritorno di Paolo Bonolis, che si era riproposto sul palco dell'Ariston per la sua seconda edizione alla conduzione della manifestazione, la Rai cercava al suo interno la persona in grado di succedere a uno dei conduttori più celebri e amati del momento. La manifestazione era in un equilibrio precario, pur trattandosi del Festival di Sanremo quelli erano anni difficili, di un'incertezza forte e un'identità resa vulnerabile dalla prima ondata di invasione dei talent show, visto che l'anno prima a vincere era stato Marco Carta, reduce da Amici.

Sanremo 2010, il festival di Clerici e le polemiche

In questo clima, Antonella Clerici viene scelta per guidare il Festival di Sanremo. Dopo aver affiancato Paolo Bonolis nel 2005 arriva all'Ariston forte del suo successo quotidiano con La Prova del Cuoco, il programma che dopo l'esperienza con il giornalismo sportivo e l'intrattenimento le ha permesso di entrare definitivamente in sintonia con gli spettatori.

Ma è proprio La Prova del Cuoco a generare la celebre frase pronunciata da uno degli artisti coinvolti, che evidentemente non è contento dell'idea di partecipare a un Sanremo condotto da Clerici proprio per l'apparentamento con un programma nazional popolare dedicato alla cucina. Il cast di quel Sanremo, in effetti, risentirà molto di una certa difficoltà a coinvolgere musicisti dallo standing alto. Un cast penalizzato dall'esclusione di Morgan a pochi giorni dalla partenza a causa di quelle parole sulla droga pronunciate dal musicista in un'intervista. Un'edizione del Festival che si chiuderà con la vittoria di un altro ex Amici, Valerio Scanu, paradossalmente in grado di salvare la faccia a una manifestazione che stava per portare alla vittoria il trio composto da Vittorio Emanuele, Pupo e Luca Canonici, con tanto di protesta dell'orchestra e gli spartiti lanciati in aria.

Antonella Clerici svela il nome del cantante che parlò del sugo

La confessione sul nome dell'artista che lanciò il commento sprezzante sul sugo, Antonella Clerici la farà a Belve, proprio quando Francesca Fagnani le chiede di quel caso e lei, finalmente, dopo tanti anni fa il nome dell'artista: "A me l’hanno riferito. Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse".