Ancora un nubifragio a Milano: un forte temporale si abbatte sulla città In serata un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Milano: non sembrerebbero esserci danni a mezzi o persone.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di oggi, lunedì 24 luglio, un nuovo nubifragio si è abbattuto sulla città di Milano e nell'hinterland. Un forte temporale, esaurito in pochi minuti, ha interessato il capoluogo meneghino e i dintorni. Sono tanti i cittadini che si sono mostrati subito preoccupati considerato le conseguenze e i danni che si sono registrati nel pomeriggio e nella scorsa settimana.

A Milano diramata un'allerta meteo arancione

C'era però da aspettarselo. La Protezione Civile di Regione Lombardia, nel pomeriggio, aveva infatti diramato un'allerta meteo arancione invitando i cittadini alla massima attenzione. In queste ore si sono registrati molteplici danni: tra Milano, Monza e Brianza, Varese e Bergamo sono stati sradicati decine e decine di alberi che si sono abbattuti sulle linee ferroviarie, di bus, tram e metro causando deviazioni, rallentamenti e treni cancellati.

Sempre a Milano un albero ha schiacciato una automobile ferendo due persone che sono state portate in ospedale: fortunatamente non sono in gravi condizioni.

A Lissone è morta una donna schiacciata da un albero

Sono centinaia gli interventi dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. A Monza un sottopasso si è allagato e una donna ha rischiato di morire annegata. È stata salvata dagli agenti della Questura che, subito dopo, hanno aiutato un camionista a uscire dal suo mezzo che si era impantanato nello stesso sottopasso. A Lissone, purtroppo, è andata diversamente: in questo caso, una donna di 58 anni, mentre stava andando al lavoro, è rimasta schiacciata da un albero. Nonostante il tempestivo intervento, per lei non c'è stato nulla da fare. È morta sul colpo.