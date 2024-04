Forti raffiche di vento a Milano, allerta meteo gialla nelle prossime ore: fino a quando durerà

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 16 aprile, è atteso un cambiamento del tempo con forti raffiche di vento dovute alla formazione di un ciclone sul bacino del Mediterraneo. A Milano è stata diramata un'allerta meteo gialla per vento dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. La misura durerà fino a mezzanotte.

Il Comune raccomanda di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. La protezione civile raccomanda inoltre di mettere in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. In queste ore, in alcune aree della città e dell'hinterland, si sono registrati danni e feriti.

Crollo di pannelli a Cinisello Balsamo a causa del forte vento: ferito un ragazzo di 28 anni

Le forti raffiche di vento stanno causando diversi danni. A Cinisello Balsamo, nel Milanese, sono caduti alcuni pannelli di legno dal nono piano di un edificio. Un ragazzo di 28 anni è rimasto gravemente ferito: ha infatti riportato un importante trauma cranico e al volto ed è ricoverato all'ospedale di Cinisello. A Milano in via Alessandria, all'altezza del civico 4, è crollato un comignolo in mattoni che è finito su un'automobile parcheggiata.

Allerta meteo gialla in Lombardia: le aree coinvolte e quanto durerà

A Milano l'allerta meteo gialla durerà almeno fino alla mezzanotte di oggi. La protezione civile di Regione Lombardia ha diramato la stessa misura anche per Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali, Pianura Centrale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale e Appennino Pavese. E anche in queste zone durerà almeno fino a mezzanotte.

Chiuso il Parco di Monza e i Giardini Reali

Non migliora la situazione nelle altre province lombarde. A Monza, con un'ordinanza urgente, il sindaco Paolo Pilotto ha disposto la chiusura del Parco di Monza e dei Giardini Reali: anche nella cittadina infatti è stata diramata un'allerta gialla per vento. La chiusura è estesa anche ai due cimiteri cittadini. Anche Viale Cavriga resta chiuso al traffico veicolare.