Il vento fa cadere alcuni pannelli da una tettoia, colpito un 28enne: è gravissimo A causa del vento, sono caduti alcuni pannelli da una tettoia in costruzione situata al nono piano di un edificio di via Martiri Palestinesi al civico 7 a Cinisello Balsamo (Milano). Questi hanno colpito un giovane di 28 anni che ha riportato un trauma cranico e uno al volto.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 16 aprile, si è verificato un incidente a Cinisello Balsamo, comune che si trova in provincia di Milano. Alcuni pannelli di legno sono volati da una tettoia e hanno colpito una persona che è ricoverata in gravissime condizioni. Oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile episodio. Stando a quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), le attività di soccorso sono avvenute alle 12.14. A causa del vento, sono caduti alcuni pannelli da una tettoia in costruzione situata al nono piano. Gli oggetti sono precipitati all'interno del cortile dell'edificio di via Martiri Palestinesi al civico 7.

Questi hanno colpito un giovane di 28 anni. L'uomo ha riportato un trauma cranico e uno al volto: è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Cinisello Balsamo. Le sue condizioni sono molto gravi, ma non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Ferito anche un operaio di 66 anni che non sarebbe stato colpito dai materiali, ma si sarebbe fatto male mentre cercava di aiutare il 28enne. Avrebbe riportato un trauma alla schiena e a una gamba ed è stato trasferito in codice verde all'ospedale Niguarda.

I vigili del fuoco hanno assistito i medici e i paramedici nelle operazioni di soccorso alle persone coinvolte. Gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. In particolare modo, si cercherà di capire se siano state rispettate o meno le norme di sicurezza.