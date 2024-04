video suggerito

Chi era Ruben, il 32enne morto nello schianto tra una Porsche e un albero: era padre di due bambini Ruben Wlodkowski si trovava a bordo della Porsche che nella serata del 7 aprile si è schiantata contro un albero dopo un incidente a Sirmione (Brescia). Il 32enne, padre di due figli, era seduto sul lato del passeggero. Alla guida c’era un 28enne, ricoverato in gravissime condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ruben Wlodkowski (foto da Facebook)

Si chiamava Ruben Wlodkowski, il 32enne deceduto nella serata di ieri sera, domenica 7 aprile, in seguito a un incidente stradale a Sirmione (in provincia di Brescia). Il giovane, che lavorava come artigiano, si trovava a bordo della Porsche Cayenne finita in un fosso e contro un albero dopo essersi schiantato con un furgone Volkswagen. Di origine polacca e padre di due figli, Wlodkowski era nato e cresciuto a Peschiera del Garda.

L'incidente a Sirmione

L'incidente è avvenuto intorno alle 20 del 7 aprile di fronte a Punta Grò. Gli agenti della polizia stradale di Desenzano sono al lavoro per ricostruire la dinamica. Stando a quanto appreso finora, la Porsche stava viaggiando lungo via Verona in direzione Peschiera quando si è schiantato contro il furgone che usciva da via Verdi. Nel tentativo di evitare l'impatto, l'auto è finita con il ribaltarsi in un fosso e colpire una pianta.

Alla guida della Porsche c'era un 28enne di origine albanese, ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Civile di Brescia in prognosi riservata. Wlodkowski, invece, era seduto sul lato passeggero. Per lui, per, non c'è stato nulla da fare.

Le condizioni degli altri feriti

Sul posto era intervenuto l'elisoccorso, due ambulanze della Croce Rossa e un'automedica. I vigili del fuoco, arrivati dai comandi provinciali di Brescia, Mantova e Verona, hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere. La famiglia moldava che si trovava sul furgone, composta da una bimba di 8 anni, un ragazzino di 16, i genitori e la nonna, è stata medicata sul posto e non è stato necessario il loro trasporto in ospedale.

Wlodkowski aveva studiato a Mantova e a Valeggio sul Mincio. Là lavorava come artigiano occupandosi di infissi e controsoffitti. Nato a Peschiera del Garda, lascia due figli.